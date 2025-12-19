Tuzla'da oyuncak silahla şakalaşan grubu bıçakla tehdit etti

TUZLA'da yol kenarında oyuncak silahla şakalaşan motosikletli grubun yanından kız arkadaşıyla geçen başka bir motosikletli, silahı gerçek sanarak durdu. Olayın şaka olduğunu fark eden motosikletli, bu kez yanındaki bıçağı çıkararak gruptakileri tehdit etti. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tuzla Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında duran motosikletli grup, oyuncak silahla kendi aralarında şakalaştıkları sırada yoldan geçen başka bir motosikletlinin dikkatini çekti. Silahı gerçek sanan motosikletli, durarak duruma tepki gösterdi. Grubun, silahın oyuncak olduğunu söylemesine rağmen motosikletli bu kez yanındaki bıçağı çıkararak gruptakileri tehdit etti. Küfrederek bıçağı savuran motosiklet sürücüsü, gruptakilerin olayın şaka olduğunu anlatmasına rağmen tehditlerini sürdürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, taraflar bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.