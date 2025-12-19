Haberler

Tuzla'da oyuncak silahla şakalaşan grubu bıçakla tehdit etti

Tuzla'da oyuncak silahla şakalaşan grubu bıçakla tehdit etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla Sahil Yolu'nda oyuncak silah ile şakalaşan motosikletli grubun yanından geçen başka bir motosikletli, durumu yanlış anlayarak bıçağıyla tehditte bulundu. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

TUZLA'da yol kenarında oyuncak silahla şakalaşan motosikletli grubun yanından kız arkadaşıyla geçen başka bir motosikletli, silahı gerçek sanarak durdu. Olayın şaka olduğunu fark eden motosikletli, bu kez yanındaki bıçağı çıkararak gruptakileri tehdit etti. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tuzla Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında duran motosikletli grup, oyuncak silahla kendi aralarında şakalaştıkları sırada yoldan geçen başka bir motosikletlinin dikkatini çekti. Silahı gerçek sanan motosikletli, durarak duruma tepki gösterdi. Grubun, silahın oyuncak olduğunu söylemesine rağmen motosikletli bu kez yanındaki bıçağı çıkararak gruptakileri tehdit etti. Küfrederek bıçağı savuran motosiklet sürücüsü, gruptakilerin olayın şaka olduğunu anlatmasına rağmen tehditlerini sürdürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, taraflar bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

Devlet üniversitesinin açık büfesi! Menüsü kadar fiyatı da olay
title