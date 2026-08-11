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Tuzla'da göçük: İşçi toprak altında kurtarılıyor

Tuzla'da göçük: İşçi toprak altında kurtarılıyor
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Tuzla'da yaşanan göçükte kısmen toprak altında kalan işçinin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Tuzla'da yaşanan göçükte kısmen toprak altında kalan işçinin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, gövdesinin yarısına kadar toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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