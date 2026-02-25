Haberler

Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla'da bir şantiyede bulunan işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edilirken, konteynerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlı Mahallesi'nde bir şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı bitişik nizamlı 3 katlı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı ve yoğun dumanın etrafa yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, içeride işçi olma ihtimaline karşı konteynerde arama çalışması başlattı.

Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Adem Koç
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar

En sonunda bunu da gördük! Mide bulandıran olay kamerada
90 dakika sonra Galatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek

Galatasaray'a çılgın gelir! Bu gece kasa ağzına kadar dolabilir