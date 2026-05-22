Tuzla'da iş yerine silahlı saldırıda bulunan 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 16 ve 34 yaşındaki iki şüpheli, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduktan sonra kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydınlı Mahallesi'ndeki iş yerine 21 Mayıs'ta silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüpheliler F.T. (16) ile B.Ö'nün (34) yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri saldırıyı gerçekleştirdikleri mahallede yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, iş yeri sahibine daha önce de tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
