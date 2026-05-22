Tuzla'da iş yerine silahlı saldırıda bulunan 2 zanlı yakalandı

Tuzla'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduktan sonra kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydınlı Mahallesi'ndeki iş yerine 21 Mayıs'ta silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüpheliler F.T. (16) ile B.Ö'nün (34) yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri saldırıyı gerçekleştirdikleri mahallede yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, iş yeri sahibine daha önce de tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.