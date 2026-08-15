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Tuzla'da Foseptik Çukuru Faciası: İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla'da Foseptik Çukuru Faciası: İşçi Hayatını Kaybetti
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Tuzla'da bir sitenin bahçesinde foseptik çukurunu temizlemek için yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura giren işçi fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu işçinin cesedi çukurdan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TUZLA'da bir sitenin bahçesindeki foseptik çukurunu temizlemek için içeri giren işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, foseptik çukurunu temizlemek için yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukura giren işçi, içeride fenalaştı. İşçinin çukura girdikten sonra bir daha çıkmaması üzerine durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden işçi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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