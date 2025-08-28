Araçta baygın bulunan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Araçta baygın bulunan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Tuzla'da trafik kazası sonrasında baygın halde bulunan 27 yaşındaki sürücü A.A. ve 26 yaşındaki S.A., hastaneye hayatını kaybetti. Araçta yeşil reçeteli ilaç bulunurken iki ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da bir araçta baygın halde bulunan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde, dün akşam saatlerinde trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi. Ekibin yaptığı incelemede, bariyere sürterek durduğu ve başka yerinde hasar olmadığı tespit edilen araçta 2 kişi bilinci kapalı halde bulundu.

ARAÇTAN YEŞİL REÇETİ İLAÇ ÇIKTI

Kimlikleri belirlenen bu kişilerden sürücü A.A. (27) ile yanındaki S.A. (26) götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçta yaptıkları kontrolde, yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç buldu. Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu: 800 lira biriktirmiş

4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.