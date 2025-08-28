Araçta baygın bulunan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Tuzla'da bir araçta baygın halde bulunan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde, dün akşam saatlerinde trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi. Ekibin yaptığı incelemede, bariyere sürterek durduğu ve başka yerinde hasar olmadığı tespit edilen araçta 2 kişi bilinci kapalı halde bulundu.

ARAÇTAN YEŞİL REÇETİ İLAÇ ÇIKTI

Kimlikleri belirlenen bu kişilerden sürücü A.A. (27) ile yanındaki S.A. (26) götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçta yaptıkları kontrolde, yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç buldu. Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.