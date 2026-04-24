Tuzla'da 3 katlı binanın girişinde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da, bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi'nde, 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahalede bulundu.