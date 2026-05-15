TÜYEK, Gazze'deki yazma eserlerin korunması için eğitim verdi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), Gazze'de İsrail'in saldırılarında zarar gören yazma eserlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, gönüllü faaliyet yürüten Eyes on Heritage ekibine çevrim içi kataloglama eğitimleri verdi.

TÜYEK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, eğitim Anadolu Ajansının "Gazze'de Büyük Ömeri Camii Kütüphanesi'nde hasar gören eserler kurtarılıyor" başlıklı haberinden yola çıkılarak gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında üç kez ağır hasar alan Büyük Ömeri Camii Kütüphanesi'nin batı duvarı tamamen yıkıldı. Bazı eserler enkaz altından güçlükle çıkarılırken, çok sayıda yazma eser zarar gördü ya da yok oldu.

Bölgede çalışan Eyes on Heritage adlı gönüllü ekiplerin kataloglama ve restorasyon alanlarında eğitime ihtiyaç duyması üzerine TÜYEK uzmanları tarafından çevrim içi eğitim programı düzenlendi.

Eğitimin ilk beş günlük bölümünde kodikolojiye giriş, eser ve müellif tespiti, kayıt süreçleri, kataloglama başlıkları ve dizinleri, dijitalleştirme süreçleri ile yazma eser veri tabanı konuları ele alındı.

Program kapsamında uygulamalı katalog çalışmaları da gerçekleştirildi.

İki kurum arasındaki işbirliğinin yazma eserlerin restorasyonu ve konservasyonuna yönelik seminerlerle sürdürüleceği belirtildi.