Tüvtürk'ten İvedik'teki Ölümle İlgili Açıklama: Görevlinin İş Akdi Feshedildi, Soruşturma Sürüyor

(ANKARA) - TÜVTÜRK, Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan tartışma sonrası hayatını kaybeden Polis Memuru Melih Okan Keskin'le ilgili açıklama yaparak, olaya karışan çalışanın işten çıkarıldığını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

TÜVTÜRK, 2 Şubat'ta Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"02.02.2026 tarihinde Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili derin bir üzüntü içerisindeyiz."

Edinilen bilgilere göre, söz konusu tarihte araç sahibi Polis Memuru Melih Okan Keskin ile istasyonumuzda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Şirketimiz, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermemekte olup, olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdi derhal sonlandırılmıştır. Olayın ardından taraflar emniyet birimlerine intikal etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Melih Okan Keskin'in rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu, 05.02.2026 tarihinde ise hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Merhum Melih Okan Keskin'in vefat nedeninin kesin olarak belirlenmesine yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme süreci devam etmekte olup, konu adli makamlarca tüm yönleriyle değerlendirilmektedir. Söz konusu eski çalışan Saruhan Atasoy, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış olup, hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz, olayın aydınlatılabilmesi amacıyla ilk andan itibaren kolluk kuvvetleri ve soruşturmayı yürüten savcılık ile tam bir iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürmektedir. Bu elim olay nedeniyle hayatını kaybeden Merhum Polis Memuru Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaşanan acıyı yürekten paylaşıyor, kamuoyunu adli sürecin sonuçları doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla bildiriyoruz."