Tuvaletteki DNA İle Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Güncelleme:
Adana'da, 1 milyon lira değerinde altın ve para çalan hırsızlar, tuvaletlerini yaptıktan sonra yakalandı. Dışkılarında yapılan DNA analiziyle tespit edilen şüpheliler tutuklandı.

ADANA'da beraberindeki 2 kişiyle birlikte girdiği iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalıp, yakındaki bir iş yerinin önüne tuvaletini yapan Ferhat K. (22), dışkısında yapılan DNA analiziyle tespit edilip yakalandı. Sorgusunda bağırsaklarının rahatsız olduğunu, hırsızlık sırasında dayanamayınca tuvaletini yaptığını belirten Ferhat K. ile diğer 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 10 Mart 2022'de saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyen 3 şüpheli, el arabasıyla Berkay L.'nin plastik öğütücü makine üretimi yaptığı iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler, otomatik kepengini kırarak girdikleri iş yerinden, içinde 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı. Kasa ile çaldıkları motor ve diğer malzemeleri el arabasına yükleyen şüpheliler, iş yerinden çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri, sokaktaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı. Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DIŞKIDA DNA ANALİZİ, KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Bir gün sonra sabah iş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Berkay L., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde parmak izi çalışması yapıp, tuvaletini yapan şüphelinin iç çamaşırını da incelemeye aldı. Şüphelinin dışkısında yapılan DNA analizinin ardından iç çamaşırın Ferhat K.'ye ait olduğu tespit edildi.

BAĞIRSAKLARININ RAHATSIZ OLDUĞUNU ANLATI

Adresi belirlenen şüpheli Ferhat K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgusunda, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını öne süren Ferhat K., DNA analizinin sorulmasının ardından suçunu itiraf etti. Hırsızlık sırasında bağırsaklarının rahatsız olduğunu anlatan şüpheli, dayanamayınca tuvaletini yapıp, beraberindeki Yunus E. ile Mehmet A. ile birlikte kaçtığını belirtti. Ferhat K.'nin ifadesi doğrultusunda Yunus E. ile Mehmet A. da yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

