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Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı

Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı
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Adana'da tuvaletini kullanma bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çalan ve 2 hırsızlığa daha karıştığı belirlenen Emre Cem Karadaş, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı.

ADANA'da tuvaletini kullanma bahanesiyle girdiği restoranın kasasından cep telefonu, caminin gasilhanesinden de seyyar merdiven çalan Emre Cem Karadaş (34), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. 2 ayrı hırsızlığa daha karıştığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 18 Haziran'da saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletiyle gezintiye çıkan Emre Cem Karadaş, bir restoranın önünde durup, tuvaleti kullanma bahanesiyle iş yerine girdi. Ellerini yıkadıktan sonra çıkıp, çevreyi kontrol eden şüpheli, kasada duran cep telefonunu çalıp, kaçtı. Şüpheli, 20 Haziran'da aynı bahaneyle girdiği Serinevler Camisi'nin gasilhanesindeki seyyar merdiveni çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

2 HIRSIZLIĞA DAHA KARIŞMIŞ

Restoran sahibi ve cami imamının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen şüphelinin, yakın tarihlerde bir otomobilden ses sistemi, tornavida takımı ve inşaat kulübesinden de sunta kesme makinesini çaldığı anlaşıldı. Şüphelinin son olarak Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ne gittiğini tespit eden polis, Karadaş'ı bisikletiyle gezdiği sırada yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelinin, 'Uyuşturucu kullanma' ve 'Hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Sorguya alınan şüpheli, yaptığı hırsızlıkları itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Can Karadaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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