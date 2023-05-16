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Tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi öldü

Tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi öldü

Güncel Haberler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, işlettiği tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 9 çocuk babası Şefik Kaya (67), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, işlettiği tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 9 çocuk babası Şefik Kaya (67), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçesinde bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün ürünleri satılan dükkanı işleten, 9 çocuk babası Şefik Kaya'ya, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Göğüs bölgesine 4 kurşun isabet eden Kaya, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan diğer esnaflar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şefik Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaya, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Güncel

Jandarma Hereke Körfez Güncel Haberler

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