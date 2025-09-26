Tutuklanan Sunucu ve Konuk Hakkında İddianame Hazırlandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL)"Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriği gerekçe gösterilerek tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında 3 gün sonra iddianame hazırlandı. İddianamede Soydemir ve Akgündüz hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soydemir ve Akgündüz'ün, iddianameye giren ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, kimseyi rencide etmeyi hedeflemediklerini söyledikleri öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmış, programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında dün akşam saatlerinde gözaltı kararı verilmişti. Soydemir ve Akgündüz, savcılık ifadelerinin ardından hakimlikçe tutuklanmıştı.

Üç gün sonra iddianame

Soydemir ve Akgündüz hakkında 3 gün sonra iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede kişiler hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis talep edildi.

"Böyle bir olaydan dolayı İzmir'den gözaltına alınarak İstanbul'a getirildiğim için çok üzgünüm ve pişmanım"

Soydemir ve Akgündüz'ün, iddianameye giren ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, kimseyi rencide etmeyi hedeflemediklerini söyledikleri öğrenildi. Akgündüz'ün ifadesi şöyle:

"Program yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da çekildi. Ben Anıl Piyancı'nın yanında sanatçı olarak çalışmaktayım. ve onun ekibi olarak da "Soğuk Savaş" isimli programa davet edildim. Ben kariyerim boyunca ilk kez bir programa dahil oldum. Benim işim ve kariyerim açısından izlenerek kendimi tanıtıp yükseltebileceğimi düşündüğüm bir programdı. Programın ana teması gülmek ve güldürmekti. Lakin bana sorulan soruda Peygamber efendimizin hadisi olduğundan herhangi bir bilgim yoktu. Videoyu izlediğinizde de soruyu anlamadığım için afallayıp kaldığımı göreceksiniz. Ekstra olarak programa katıldığımda ilk kez böyle bir şeye dahil olduğum için çok heyecanlıydım ve stres altındaydım. Program boyunca çevremdekiler bana sakin kalmam yönünde telkinlerde bulundular. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar bir düşünceye sahip bir insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım. Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum. Ben bu yaşıma kadar hiçbir suça karışmadım. Devletine milletine dinine bağlı bir insan oldum. Kanunlara kurallara uymaya her zama özen gösterdim. Babamın çocukluğumdan beri bana öğrettiği üç şey vatan, din ve ailedir. Bunu her zaman aklımda tuttum ve korumaya özen gösterdim. Böyle bir olaydan dolayı İzmir'den gözaltına alınarak İstanbul'a getirildiğim için çok üzgünüm ve pişmanım. Milyonlarca takipçisi olan bir kanala katılarak kariyerimi geliştirme düşüncesi ile katıldığım bu programın böyle bir olaya sebebiyet vereceği aklımın ucuna dahi gelmezdi. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum."

"Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum"

Sunucu Soydemir'in ifadesi ise şu şekilde:

"Dosyada bana göstermiş olduğunuz video görüntülerindeki siyah tişörtlü şahıs benim video da 'İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir' şeklindeki soru ifadesini karşımda bulunan Enes olarak bildiğim konuğa sordum. Enes de bana 'ne denir' dedi ben de 'Olsun ben milf seviyorum abi' cümlesini söyledim. Youtube da bulunan Soğuk Savaş isimli programda yayınlanmak üzere soru-cevap formatında karşılıklı soğuk şakaların yapıldığı video çekiyorduk bu videonun içeriği için çektik. Video yaklaşık 2 hafta önce çekildi, geçtiğimiz cuma olarak

yayınlandığını biliyorum. Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum, arkadaşlardan duydum, normal söylenen bir söz olarak biliyordum hiç bir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur. Bunun bir hadis olduğu öğrendiğimizde programın o kısmını yayından kaldırdık, gelen tepkiler üzerine kendi şahsi sosyal medya hesaplarımdan özür mesajı yayınladım. Suçsuzum."