Ümit Erkol'dan Mesaj: Baskılar Artıyor, Ancak Direncimiz de Büyüyor

(ANKARA) - Tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Baskılar artıyor, engeller artıyor. Ancak direncimiz ve inancımız da büyüyor. Bir kez daha başaracağız, Türkiye baharı yaşayacak" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un mesajını kamuoyuyla paylaştı. Erkol, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Yol Arkadaşlarım, Sevgili Ankaralılar..."

Ankara'ya yerel seçimde baharı yaşattınız. Mansur Başkan'ın başarısı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni açık ara birinci parti yaptı. Baskılar artıyor, engeller artıyor. Ancak direncimiz ve inancımız da büyüyor. Bir kez daha başaracağız, Türkiye baharı yaşayacak. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in liderliğinde Türkiye İttifakı kazanacak. Bir şey değişecek, her şey değişecek. Sevgiyle kalın."

