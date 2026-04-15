Ümit Erkol'dan Mesaj: Baskılar Artıyor, Ancak Direncimiz de Büyüyor

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, tutuklanmasının ardından mesaj yayınlayarak, partinin direncinin ve inancının arttığını belirtti. Erkol, Türkiye'nin baharı yaşayacağına inandığını ifade etti.

(ANKARA) - Tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Baskılar artıyor, engeller artıyor. Ancak direncimiz ve inancımız da büyüyor. Bir kez daha başaracağız, Türkiye baharı yaşayacak" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un mesajını kamuoyuyla paylaştı. Erkol, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Yol Arkadaşlarım, Sevgili Ankaralılar..."

Ankara'ya yerel seçimde baharı yaşattınız. Mansur Başkan'ın başarısı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni açık ara birinci parti yaptı. Baskılar artıyor, engeller artıyor. Ancak direncimiz ve inancımız da büyüyor. Bir kez daha başaracağız, Türkiye baharı yaşayacak. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in liderliğinde Türkiye İttifakı kazanacak. Bir şey değişecek, her şey değişecek. Sevgiyle kalın."

Kaynak: ANKA
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek

Trump'a izin çıktı! İran'ı sorgusuz sualsiz vurabilecek
Haberler.com
500

Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KYK yurduna şok baskın! Öğrenci gözaltına alındı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Nefes kesen görüntüler yurt dışından değil Türkiye'den
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı

Öğretmenler 3 gün iş bırakıyor!
Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KYK yurduna şok baskın! Öğrenci gözaltına alındı
Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Okul saldırısı sonrası dizilere "Yas" arası!

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor