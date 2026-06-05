Haberler

Polonya Başbakanı Tusk, Ukrayna'yı ilişkilerin sertleşebileceği konusunda uyardı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'nın UPA ile ilgili tartışmalı kararını çözmemesi halinde iki ülke ilişkilerinin empatiyle değil sert iş ilişkileri mantığıyla yürütüleceğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kiev yönetiminin Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) ile ilgili tartışmalı kararı nedeniyle ortaya çıkan güven krizini çözmemesi halinde iki ülke ilişkilerinin "empatiyle değil sert iş ilişkileri mantığıyla" yürütüleceğini söyledi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev yönetimine tarih konusunda yaşanan anlaşmazlığı ciddiye alması çağrısında bulundu.

Tarihi olaylara ilişkin yorumların farklı olabileceğini belirten Tusk, buna rağmen karşılıklı hassasiyetlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tusk, Ukrayna'nın Sovyet hakimiyetine karşı savaşan kişileri anma isteğini anlayabildiğini ancak aynı zamanda "Polonyalıları öldürenlerin" onurlandırılmasını kabul edemediğini belirterek, "Bu soruna onlar neden oldu, çözümü de onlar bulsun." dedi.

Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasına ilişkin yakında Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenecek konferansa işaret eden Tusk, bunun Kiev yönetimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Tusk, "Mesajımız Kiev'e ulaşmazsa ilişkilerimiz empatiyle değil sert iş ilişkileri mantığıyla yönetilecektir." dedi.

Öte yandan, Polonya ve Ukrayna heyetleri, iki ülke arasında gerilime yol açan konuyu görüşmek üzere bugün Varşova'da bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna heyetine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Kyrylo Budanov başkanlık etti.

Olay

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı savaşan askeri birliğe "UPA Kahramanları" onursal ünvanını vermesi, Polonya'da tepkiyle karşılanmıştı.

Polonya, UPA'yı İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının öldürülmesinden sorumlu tutuyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'e verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanının geri alınmasını desteklediğini açıklamıştı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Ukrayna yönetimine UPA'yı onurlandırma kararını yeniden değerlendirme çağrısında bulunmuş, bu adımın Polonya'da büyük acı ve endişe yarattığını söylemişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: Polis binada inceleme yapıyor

Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı