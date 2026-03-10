Haberler

Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Diren, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile son dönemdeki küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek son dönemde küresel ekonomideki gelişmeleri ve Türkiye ekonomisine yansımalarını değerlendirdik. Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

