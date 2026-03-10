Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Diren, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek son dönemde küresel ekonomideki gelişmeleri ve Türkiye ekonomisine yansımalarını değerlendirdik. Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA