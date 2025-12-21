Bakan Memişoğlu'ndan "TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi'nin ülke genelindeki şehir hastanelerinde hizmet veren 21 şubesinde fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecini başlattıklarını, Üreten Sağlık Portalı aracılığıyla tüm paydaşları tek çatı altında buluşturduklarını belirtti.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜSEB bünyesinde oluşturdukları güçlü ekosistem sayesinde sağlık profesyonelleri, akademisyenler, girişimciler ve yenilikçi fikri olan tüm paydaşların, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanındaki özgün projelerini desteklediklerini aktardı.

"TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi'nin ülke genelindeki şehir hastanelerimizde hizmet veren 21 şubesinde fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecini başlatıyor, Üreten Sağlık Portalı aracılığıyla tüm paydaşları tek çatı altında buluşturuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte üretiyoruz." ifadelerini kullanan Memişoğlu'nun paylaşımında, TÜSEB'in çalışmalarına ilişkin bir video da yer aldı.