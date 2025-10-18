TÜSEB Bilim Kurullarının Sayısı Artırıldı: 30'dan 42'ye

Sağlık Bakanlığının, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde oluşturulacak bilim kurulları" hakkındaki yönetmelikte yaptığı düzenlemeyle bilim kurulu sayısı 30'dan 42'ye, toplam bilim kurulu üye sayısı ise 300'den 420'ye çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe ilişkin Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, sağlık bilim ve teknolojileri alanında Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir AR-GE ve ÜR-GE ekosistemine katkı sağlamak amacıyla bünyesindeki bilim kurulu sayısını 30'dan 42'ye, toplam bilim kurulu üye sayısını ise 300'den 420'ye yükseltti.

Yönetmelik değişikliği ile 12. Kalkınma Planı'nda da vurgulanan, "sağlıkta yerli üretim" hedefleri doğrultusunda sağlık bilimleri, tıbbi cihaz teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zeka, genetik araştırmalar, dijital sağlık, geleceğin tıp teknolojileri, halk sağlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilaç geliştirme gibi stratejik alanlarda Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarının, TÜSEB Bilim Kurullarında daha geniş bir bilimsel katılımla yer alması hedefleniyor.

TÜSEB bünyesindeki bilim kurulları, sağlık alanında ulusal AR-GE ve ÜR-GE önceliklerinin belirlenmesi, bilimsel veriye dayalı karar mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerli sağlık teknolojilerinin küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirilmesi yönünde kritik görevler üstleniyor.

Bilim kurulları, TÜSEB desteğiyle geliştirilen yerli sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve izlenmesine de önemli katkı sağlıyor. Bu yönüyle yeni düzenleme, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunu sahaya taşıyan, üretken ve katılımcı bir bilim yönetimi modelinin hayata geçirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.