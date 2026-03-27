TUSAŞ ve HAVELSAN'dan Milli Uçak KAAN İçin Sinerji Toplantısı

TUSAŞ ve HAVELSAN'dan Milli Uçak KAAN İçin Sinerji Toplantısı
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve HAVELSAN, milli muharip uçak KAAN ve diğer milli platformlar için ilk sinerji toplantısını HAVELSAN KAAN Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirdi. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, iş birliği güçlerini artıracaklarını ve milli teknoloji hamleleri için durmaksızın çalışacaklarını belirtti.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesi içerisindeki HAVELSAN KAAN Teknoloji Merkezi'nde, milli muharip uçak KAAN ve diğer milli platformlar için ilk sinerji toplantısı gerçekleştirildi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli muharip uçağımız KAAN ve diğer milli platformlarımız için TUSAŞ ve HAVELSAN güç birliğini artırarak devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan TUSAŞ yerleşkesi içerisindeki HAVELSAN KAAN Teknoloji Merkezi'nde ilk sinerji toplantımızı gerçekleştirdik. TUSAŞ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Demiroğlu ve değerli ekibiyle bir araya gelerek; başta KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ ve GÖKBEY olmak üzere, parçası olmaktan gurur duyduğumuz tüm milli platformlarımızdaki iş birliğimizi değerlendirdik. HAVELSAN ve TUSAŞ ekiplerinin birleşen gücü ve ortaya çıkardığı sinerjinin; dünyanın sayılı platform üreticilerinden olan TUSAŞ ile hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüyen ortak hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Milli teknoloji hamlemiz için durmaksızın çalışmaya ve ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
