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TUSAŞ helikopter kazasında pilot şehit oldu

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Bugünkü eğitim uçuşunda düşen R-44 tipi helikopterde Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit oldu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu taziye mesajı yayımladı. Yaralanan pilot adayına acil şifalar dilenirken, olay inceleniyor.

(ANKARA) - Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, eğitim uçuşu sırasında R-44 tipi helikopterin düşmesi sonucu Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız, Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur."

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan pilot adayına acil şifalar temenni ediyoruz. Olay, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde titizlikle incelenmektedir."

Kaynak: ANKA
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