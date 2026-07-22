TUSAŞ helikopter kazasında pilot şehit oldu
Bugünkü eğitim uçuşunda düşen R-44 tipi helikopterde Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit oldu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu taziye mesajı yayımladı. Yaralanan pilot adayına acil şifalar dilenirken, olay inceleniyor.
(ANKARA) - Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, eğitim uçuşu sırasında R-44 tipi helikopterin düşmesi sonucu Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız, Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur."
Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan pilot adayına acil şifalar temenni ediyoruz. Olay, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde titizlikle incelenmektedir."
Kaynak: ANKA