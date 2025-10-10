TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Manisa'da üniversite öğrencileriyle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) "Dönüşümü Yönetmek" konulu konferans verdi.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen Demiroğlu, katılımcıları Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak projelerde aktif rol almaya davet etti.

Demiroğlu, "Hayat bir serüvendir. Başarısızlıktan korkmayın. Her değişim, aslında bir fırsattır. Değişmekten ve değiştirmekten korkmayın." dedi.

Türkiye'de havacılık sektörünün dünyayla aynı dönemde başladığını hatırlatan Demiroğlu, "1910'lu yıllarda başlayan havacılık serüveni, 1973'te TUSAŞ'ın kuruluşuyla kurumsal kimlik kazanmıştır. Bizim temel amacımız 'kendi uçağını kendin yap' anlayışıdır." diye konuştu.

Demiroğlu, sanayi, teknoloji ve liderlikte dönüşüm süreçlerinin önemine değinerek, dönüşümün yalnızca teknolojide değil insan kaynağı ve kurum kültüründe de yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da üniversite olarak gelişim, yenilik ve işbirliğini merkeze alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

TUSAŞ ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, özellikle mühendislik fakültesi öğrencilerinin yararlanacağı özel bir laboratuvar kurulduğunu anlatan Kibar, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde öğrenciler, TUSAŞ'ın çalışmaları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

Programın ardından Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Dr. Mehmet Demiroğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Prof. Dr. Oktay Üçer, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.