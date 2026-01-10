TUSAŞ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Haberler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü milli hava platformlarının medya ekibinin hikayesiyle kutladı. Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, gazetecilerin günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, milli hava platformlarının görüntülerini kaydeden medya ekibinin hikayesiyle kutladı.

Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET ve GÖKBEY'in hava-hava çekimlerinin kamera arkası görüntüleriyle paylaştığı mesajda, "TUSAŞ iletişim-medya ekibimiz ve havacılığa gönül vermiş gazeteciler başta olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
