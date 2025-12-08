Haberler

Tusaş: "Anka-Iıı Kritik Otopilot Testlerini Başarıyla Tamamladı"

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), insansız hava aracı ANKA-III'ün kritik otopilot denemelerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu test, ANKA-III'ün gelişiminde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

(ANKARA) - Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ), insansız hava aracı ANKA-III'ün 46'ncı test uçuşunu tamamlayarak kritik otopilot denemelerinden başarıyla geçtiğini açıkladı. Geliştirme sürecinde önemli bir eşik olarak görülen bu aşama, ANKA-III'ün yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve TUSAŞ'ın mühendislik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.

TUSAŞ, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı" ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, "Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı. Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-III, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor" denildi.

