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TUSAŞ, AKSUNGUR'un TOLUN P ile ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi

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TUSAŞ, yüksek faydalı yük kapasiteli AKSUNGUR İHA'nın Tam Atım Güdümlü Mühimmat TOLUN P ile ilk atışını gerçekleştirdiğini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu bildirdi. ASELSAN da TOLUN'un entegre olduğu platformlara bir yenisinin eklendiğini açıkladı.

Yüksek faydalı yük kapasiteli AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), Tam Atım Güdümlü Mühimmat TOLUN P ile yaptığı ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AKSUNGUR'un atışlı test faaliyetine ilişkin paylaşımda bulundu.

TUSAŞ, AKSUNGUR'dan gerçekleştirilen ilk TOLUN atışında hedefin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

ASELSAN'dan yapılan paylaşımda da TOLUN'un entegre olduğu platformlara bir yenisinin daha eklendiği ifade edildi. Sığınak Delici TOLUN P'nin AKSUNGUR'dan yapılan ilk test atışında hedefi tam isabetle vurduğu vurgulandı.

Kendi sınıfında dünyanın en uzun süre havada kalabilen İHA'sı olan AKSUNGUR, kesintisiz, gündüz/gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için çeşitli faydalı yükler ve mühimmatlarla donatılabiliyor.

TOLUN P, çoklu taşıma salanı aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen güdümlü tam atım bir mühimmat olarak hava platformlarına güç katıyor.

Kaynak: AA
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