Türkyılmaz Halk Toplantılarına Devam Ediyor

TÜM İSTEKLERİ GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Eymen Park Evleri'nde düzenlenen halk toplantısında site sakinleri ile bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşımızın katıldığı toplantıda Başkan Türkyılmaz birim müdürleri ile birlikte belediyenin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi, site sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Türkyılmaz yaptığı konuşmada, "Toplantılarımızı Belediyemizin faaliyetlerini anlatmak, halkımızın sorunlarını dinlemek, fikirlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak, eleştirilerine kulak vermek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Tüm istekleri göz önüne alacağız. Sorunların çözümü ve isteklerin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Yahşihan sorunları çözülmüş, pırıl pırıl yaşanacak bir ilçe olacak. Toplantının hayırlı olmasını diler, katılan tüm vatandaşlarıma çok teşekkür ederim." dedi.

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