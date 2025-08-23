İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi Etkinliklerinde Sahne Aldı
Türkücü İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahneye çıkarak sevilen eserlerini seslendirdi. Etkinlikler, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi ve kalabalık, Altunsaray'ın türkülerine eşlik ederek eğlendi.
Türkücü İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahneye çıktı.
Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler ikinci gününde devam etti.
Burada sahne alan İsmail Altunsaray, sevilen eserlerini seslendirdi.
Alanı dolduran kalabalık, Altunsaray'ın türkülerine eşlik ederek eğlendi.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel