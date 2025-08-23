İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi Etkinliklerinde Sahne Aldı

İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi Etkinliklerinde Sahne Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkücü İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahneye çıkarak sevilen eserlerini seslendirdi. Etkinlikler, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi ve kalabalık, Altunsaray'ın türkülerine eşlik ederek eğlendi.

Türkücü İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahneye çıktı.

Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler ikinci gününde devam etti.

Burada sahne alan İsmail Altunsaray, sevilen eserlerini seslendirdi.

Alanı dolduran kalabalık, Altunsaray'ın türkülerine eşlik ederek eğlendi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
Can Uzun, ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti

Milli yıldızımız ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.