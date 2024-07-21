TÜRKSAT 6A, test yörüngesine yerleşti

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve antenlerinin başarıyla açıldığını duyurdu.

8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece fırlatılan TÜRKSAT 6A'nın 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır X hesabından duyurdu. Bakan Kacır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKSAT 6A 35.786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak. Uydumuzdaki Türkiye'nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."