TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkpa Üyesi Ülkelerin Meclis Başkanları ile Görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da gayriresmi bir toplantı gerçekleştirdi.
(İSTANBUL) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla biraraya geldi.
TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları ve parlamento temsilcileri, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında gayriresmi toplandı.
Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'ndeki programda, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Marta Matrai, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkmenistan Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Maksat Kuliyev ve Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi Eldiyor Toshmatov yer aldı.