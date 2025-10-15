TÜRKPA'nın Yeni Genel Sekreteri Ramil Hasan Göreve Başladı

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) yeni atanan Genel Sekreteri Ramil Hasan, görevi eski Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er'den devraldı.

TÜRKPA Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende, Er görevini Hasan'a devretti.

Er, törende yaptığı konuşmada, görev yaptığı dört yıl boyunca kalıcı ve faydalı faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, bu süreçte kendilerini daima destekleyen ev sahibi Azerbaycan'a teşekkür etti.

Türk devletleri arasındaki işbirliğinin hızla arttığını ve pekiştiğini dile getiren Er, Türk dünyasının bundan sonra da ortak hedeflere doğru yürüyeceğini vurguladı.

Er, TÜRKPA'nın ve Türk devletlerinin diğer işbirliği kurumlarının önemli ilerlemeler kaydedeceğine inandığını ifade ederek, yeni görevinde Hasan'a başarılar diledi.

Hasan da konuşmasında, yaptığı çalışmalar dolayısıyla Er'e teşekkür ederek, "TÜRKPA'yı daha yukarı taşımak ve yeni bir sayfa açmak bizim borcumuzdur." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır." sözlerini hatırlatan Hasan, "Türk dünyası için tüm gücümüzle çalışacağız. Türk devletlerinin ortak parlamentosunu oluşturmamız için elimizi taşın altına koymalıyız. TÜRKPA olarak devlet başkanlarımızın belirlediği hedeflere doğru birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.