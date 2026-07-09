Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D.B, tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık A.D.B, KOAH hastası olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

Olayda kusurunun bulunmadığını öne süren A.D.B, "Ben kimseye zarar verecek insan değilim. Jandarma daha erken yetişseydi bu olay yaşanmayacaktı. Ben affımı diliyorum, ben suç işlemedim, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, önceki celsede yapılmasına karar verilen keşfin, görevlendirilen kişilerin müsait olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtti.

Keşfin temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ekim ayına erteledi.

Olay

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında, 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, M.G. ile olay yerinde bulunan E.T. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün ölmüş, M.G. de 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan A.D.B, 1 Mart 2026'da İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.