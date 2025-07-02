Türkmenlerden Altunköprü'de Yerel Yönetim Gösterisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, yerel yönetimde dışlandıkları gerekçesiyle başlattıkları gösterilere devam ediyor. Türkmenlerin, yetkililere süre vererek taleplerini gündeme getirmesi dikkat çekti.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenlerin kendilerine yerel yönetimde yer verilmediği iddiasıyla başlattıkları gösteriler sürüyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Altunköprü teşkilatı, Türkmen sivil toplum örgütleri, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği teşkilatları ile Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler tarafından 30 Haziran'da başlatılan gösteriler bugün de devam etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Altunköprü Büro Başkanı Zeki İbrahim Şeyha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nahiyedeki yerel yönetimde Türkmenlere karış uygulanan dışlanma politikasına sona vermeleri için yarına kadar yerel idareye süre verdiklerini bildirdi.

Çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Altunköprü Nahiyesinde Türkmenleri yok sayma politikalarına karşı durmayı sürdüreceklerini dile getiren Şeyha, Baas Partisinin devrildiği 2003'ten bu yana nahiyedeki tüm önemli atama ve görevlendirmelerde Türkmenlerin dışlandığını ve demografik yapının değiştirildiğini vurguladı.

Altunköprü isminin de Pirde olarak değiştirildiğine işaret eden Şeyha, "Türkmen ismi olan Altunköprü ismine bile dayanmıyorlar. Defalarca talep ettik, istedik ve uyardık ama hala resmi yazışmalarda Altunköprü yerine Pirde ismini kullanıyorlar." diye konuştu.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Altunköprü Daire Müdürü Mustafa Halit Köprülü ise Türkmenlerin tek isteklerinin nahiyedeki görev dağılımında ataletin sağlanması olduğunu söyledi.

Yıllardır bu nahiyede yalan üzerine kurulan bir düzenin olduğunu savunan Köprülü, "Yıllardır Altunköprü nahiyesindeki görev dağılımında adaleti sağlayacakları sözleriyle Türkmenleri kandırdılar. Bu sefer bu laflara kanmayacağız ve hakkettiğimizi resmi olarak elde edeceğiz." dedi.

Altunköprü'de 30 Haziran'da başlayan gösterilerin yarın sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

Kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.