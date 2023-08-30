Türkmenistan'da Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği rezidansında Büyükelçi Togan Oral ve Askeri Ataşe Albay Mehmet Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkmenistan Savunma Bakan Yardımcısı Begmurat Soltanov, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri ve askeri ataşesi, elçilik çalışanları ile basın mensupları katıldı.

Tören, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı.

Burada konuşan Büyükelçi Oral, Türk milletinin Büyük Zafer'inin 101. yıl dönümünü kutlamak üzere etkinliğe katılan misafirlere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Oral, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve hepsinden önemlisi Kurtuluş Savaşımızın Komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum." dedi.

Askeri Ateşe Yıldız da Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük zaferinin yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "30 Ağustos'u, Türk milleti için bir yaşam mücadelesi ve bir dönüm noktası olması nedeniyle, modern Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak kutluyoruz. Bu büyük zafer aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşuna ve modernleşme idealinin başlangıcına da zemin hazırlamıştır." diye konuştu.

Türkmenistan Savunma Bakan Yardımcısı Soltanov, konukları, Türkiye'nin Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

Soltanov, 6 Şubat'ta Türkiye'de çok şiddetli depremin meydana geldiğini anımsatarak "Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.

Zafer Bayramı'nı "vatanına fedakarlıkla hizmet eden, vatanının milli çıkarlarının korunmasına, vatandaşlarının güvenliğine ve devletin kalkınmasına önem veren tüm insanları birleştiren bayram" şeklinde nitelendiren Soltanov, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekli gelişmesinin bir sonucu olarak bugün dünyanın en gelişmiş orduları arasında yer almaktadır. Başlıca görevleri ülkenin ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ve bölgedeki istikrarı korumaktır."

Etkinlik, konuklara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.