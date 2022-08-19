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Türkmenistan'da 100'den fazla taşımacılık ve lojistik şirketi kuruldu

Türkmenistan'da 100'den fazla taşımacılık ve lojistik şirketi kuruldu

Güncel Haberler

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, ülkede 100'den fazla taşımacılık ve lojistik şirketinin kurulduğunu söyledi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, ülkede 100'den fazla taşımacılık ve lojistik şirketinin kurulduğunu söyledi.

Meredov, basın toplantısında, 15 ve 16 Ağustos'ta Avaza bölgesinde düzenlenen "Karayla Çevrili Gelişmekte Olan Ülkelerin Ulaşım Forumu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Foruma Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'dan ülkeler ile uluslararası kuruluştan delegasyonların katıldığını belirten Meredov, forumda, denize kıyısı bulunmayan gelişmekte olan ülkelerin dünya pazarına girmesine izin veren uluslararası ulaşım koridorlarının oluşturulması konusunun ele alındığını ifade etti.

Meredov, forum çerçevesinde yapılan mutabakat ve anlaşmalara dikkati çekerek, ulaşım alanında Türkmenistan ile Rusya, Moldova ve Gürcistan arasında ikili iş birliği anlaşmalarının imzalandığını söyledi.

100'den fazla şirket kuruldu

Taşımacılık ve lojistik sektörünün dünyada önemli hale geldiğini ifade eden Meredov, Türkmenistan'ın da bu alana önem verdiğini vurguladı.

Meredov, Türkmenistan'da taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi çerçevesinde 100'den fazla özel taşımacılık ve lojistik şirketinin kurulduğunu belirtti.

Geçmişte Türkmenistan topraklarında nakliye ve lojistik alanında yabancı şirketlerin faaliyet gösterdiğini ifade eden Meredov, ancak şimdi bu alanda yerel Türkmen şirketlerinin yüksek kalitede hizmet verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Merdan Velhanov - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika Türkmenistan Avaza Güncel Haberler

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