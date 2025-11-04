Türkmen Partileri, Irak Türkmen Cephesi'ne Seçim Desteği Verdi

Erbil'de bulunan bazı Türkmen partiler, Irak'taki parlamento seçimlerinde Irak Türkmen Cephesinin (ITC) listesine destek vereceğini ilan etti.

Erbil'de düzenlenen toplantıya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Siyasi ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, ITC siyasi büro üyeleri, Türkmen siyasi partileri ile vakıf ve derneklerinin temsilcileri katıldı.

Seçime sayılı günler kala gerçekleştirilen toplantıda, Erbil'de bulunan bazı Türkmen partileri ve oluşumların, ITC'nin 5 kişilik listesine destek vereceği duyuruldu.

Bakan Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Irak parlamento seçimlerinin 11 Kasım'da yapılacağını hatırlatan Maruf, ITC'nin "268 numaralı" liste ile seçime katılacağını kaydederek, " Erbil'de olan bazı Türkmen siyasi partilerle bir araya geldik. Bu toplantıda siyasi partiler Irak Türkmen Cephesi'ne desteğini vurguladı." dedi.

Toplantının önemini vurgulayan Maruf, "Neticede Irak Türkmen Cephesi geçmişten bugünümüze kadar her zaman Irak'ta olsun, Irak Kürdistan bölgesinde olsun Türkmenler başta olmak üzere bizimle olan bütün dini ve etnik grupların da hukuklarına dikkat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Erbil ve Süleymaniye kentlerinde ITC listesiyle seçimlere girdiklerini aktaran Maruf, "Bugün sağ olsun bu değerli Türkmen partileri Erbil'de bizimle bir araya geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Irak Türkmen Cephesi listesine destek vereceklerini bugün ilan ettiler. Bu da önemlidir bizim için." diye konuştu.

"Birlikte yaşam, kardeşlik ve dostluk var. Bunu daha fazla güçlendirmek için çalışıyoruz"

Maruf, ITC'nin her zaman birlikte yaşam prensiplerine ve Türkmen haklarına büyük bir katkı sağladığını belirterek, "Bugün, Erbil'de olsun diğer bölgelerde olsun güzel bir birlikte yaşam, bir kardeşlik ve dostluk var. Bunu biz daha fazla güçlendirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkmenleri ve Erbil halkını güzel bir şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Maruf, "Bizim amacımız Erbil'de bu seçimde Irak Türkmen Cephesi olarak Irak parlamentosunda bir sandalye kazanmaktır." dedi.

Maruf, iradeli siyaset yapmanın ve iradeli siyasi partilerin bulunmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bizim her zaman Irak Türkmen Cephesi olarak bu iradeli siyasi partilerle siyasi temelli ilişkilerimiz güçlüdür. Bugün de bu toplantıya katılan değerli Türkmen siyasi partilerine de başarılar diliyorum. Gerçekten bizi yalnız bırakmadılar bu zor şartlarda." ifadelerini kullandı.

Halka ITC listesine destek vermesi çağrısında bulunan Maruf, şöyle devam etti:

"Türkmenler başta olmak üzere Erbil'de olan hem Kürt kardeşlerimizden hem de Süryani kardeşlerimizden 11 Kasım'da yapılacak Irak parlamento seçimlerinde, Irak Türkmen Cephesi listesine destek vermelerini istirham ediyoruz."