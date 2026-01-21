Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki Açıklaması

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, bayrağın Türk'ün şanı, şerefi, onuru, gururu, sevgisi, saygısı, haysiyeti ve namusu olduğu belirtildi.

Türk için devletin ve milletin "bayrak" anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, "Yaşayan, yaşatılan aşktır bayrak, uğruna göz kırpmadan ölünendir. Her şeydir, vazgeçilmezdir bayrak. Birileri gibi masa başında beğenilen renklerin veya şekillerin bez üzerine çizilmiş bir kombinasyonu değildir Türk için bayrak. Mete Han'dan Ergenekon'a uzanan yüce Türk tarihinin, toprak uğruna dökülen kanın üzerine düşen yansımasıdır hilal ve yıldız." ifadelerine yer verildi.

Bayrağın şefkat, toprak ve vatan anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, bu nedenle Türk milletinin bayrağına saygı, hürmet, ihtimam ve samimiyet beklediği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kim ki devletimizin kardeşçe ve barış içinde yaşam için uzattığı sevgi eline yumrukla karşılık verir, Türk'ün her şeyi olan al bayrağa saygısızlık eder, hele bir de yakmaya, yırtmaya, ayaklar altına alıp çiğnemeye kalkarsa, yediden yetmişe bütün milleti karşısında bulur. Bu uğurda Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın alacağı her türlü kararın arkasında ve destekçisi olacağız. Nusaybin'de Türk'ün bayrağını yakma girişiminde bulunan bu bedbaht ve hainlere uyarımızdır, aciz değiliz, korkak değiliz, zavallı değiliz. Sabrımız ve vakur duruşumuz, devlet aklına inanıp güvendiğimizdendir. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Türk'ün bayrağına art niyetle dokunanların adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz."