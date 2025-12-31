Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen 'Doğumunun 114'üncü Yılında Tevfik İleri Bilgi Şöleni'ne katıldı. İleri, "İnşallah önümüzdeki süreçte, Türkiye Yüzyılı sürecinde çok büyük bir iddia ortaya koyuyoruz. Bu iddiayı da hayata geçirmek noktasında da tabii ki yol haritalarını kaleme alıyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 'Doğumunun 114'üncü Yılında Tevfik İleri Bilgi Şöleni' düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Ömer İleri, dedesi Tevfik İleri'nin her açıdan istisnai bir karakter olduğunu belirterek, "Dedem sadece çevresindeki insanların sevdiği bir insan değildi. Dedem memlekette geniş kitleler tarafından çok seviliyor, saygı duyuluyor ve yaptığı hizmetlere baktığımızda da devlet adamlığıyla, siyasetçiliğiyle, Türkiye'mize ve bu memlekete çok çok büyük hizmetler sağlamış. Vefakarlığı, çalışkanlığı, dürüstlüğü, azmi, mücadeleciliği ve samimiyeti vardı. Para pulla hiçbir şekilde işi olmaması vardı, bütün bunlar mutlaka vardı. Ama bunların da ötesinde her şeyden önce bir sevgi insanıydı. Sevmeyi bilen bir insandı. Ailesine ve milletine karşı sevgi doluydu. İnsan sevgisi doluydu, Allah sevgisi doluydu. Kendisi 'size mal mülk bırakmadım ama erkek bir ad bıraktım' diyor. Torunu olarak ve ailesi olarak bunu hissediyoruz. Allah ondan razı olsun. Hayatının bütün aşamalarında, son anına kadar dik durmuş biriydi. Yassıada Mahkemeleri'ndeki duruşundan tutun, ondan sonraki süreçte dahi her daim dik durmuş, öz güvenli bir şekilde davasının arkasında mücadele vermiş bir büyük isimdi" diye konuştu.

'HEDEFE HEP BERABER ULAŞILACAK'

Türkiye'nin artık siyasetin merkezde olduğu bir ülke haline geldiğini kaydeden İleri, "Bir dönem onlara 'düşükler' diyenler bugün kimsenin zihninde yer etmiyorlar. O insanlar bu memlekette demokratikleşme mücadelesinin temel mücadelelerinden ve cephelerinden birini ortaya koydular. Bu yolun taşlarını döşediler ve artık şu geldiğimiz noktada, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vesayetle olan bu mücadele kazanılmıştır. Türkiye artık siyasetin merkezde olduğu bir ülke haline gelmiştir, siyaset tarafından yönetilen bir ülke haline gelmiştir. İşte bu sürecin temel yapı taşlarını atanlar da 1950'lerde bu rahmetlilerdir. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Yüzyılı sürecinde çok büyük bir iddia ortaya koyuyoruz. Bu iddiayı da hayata geçirmek noktasında da tabii ki yol haritalarını kaleme alıyoruz. Ancak şunun önemini ifade etmemiz lazım. Türkiye Yüzyılı'nı bizler, siyasetin çerçevesinin tüm siyasetçiler tarafından kabul edildiği bir ülkede başaracağız. Yani siyaset yapmanın evet bir taraftan mücadele etmek olduğunu ama aynı zamanda müzakere etmek olduğunu idrak edenlerle, yüzünü doğruya doğru diyenler, yanlışa yanlış diyenlerle, hangi görüşten olursa olsun bu siyaset anlayışını içselleştirenlerle inşallah hep beraber yürünecek ve bu hedefe hep beraber ulaşılacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HABER KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/RİZE,