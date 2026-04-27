Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12 Nisan'da uygulanan 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu