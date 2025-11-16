Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Türkiye'ye tatile 7 bin Euro ile gelen bir gurbetçi, 1 ayda 450 Euro'sunun kaldığını söyleyerek yok artık dedirten taleplerde bulundu. Gurbetçi, "Devlet, her yıl gurbetten izne gelenler için 1000 Euro harçlık, bedava internet, ücretsiz otoyol vermeli." dedi.
Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi, yaptığı harcamalar sonrasında devlete yönelik sıra dışı taleplerde bulundu.
GURBETÇİDEN BİTMEK BİLMEYEN İSTEKLER
Bir ayda 7.000 Euro'nun neredeyse tamamını harcadığını belirten gurbetçi, ülkeye döviz getiren gurbetçilere özel imtiyazlar sağlanması gerektiğini savundu. Bu çarpıcı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Gurbetçinin kamuoyunda tartışma yaratan istekleri ise şunlar oldu: Devletin her yıl izne gelen gurbetçilere 1000 Euro harçlık vermesi, tatil süresi boyunca bedava internet sağlaması ve tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz yapılması.
