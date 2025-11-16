Haberler

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Güncelleme:
Türkiye'ye tatile 7 bin Euro ile gelen bir gurbetçi, 1 ayda 450 Euro'sunun kaldığını söyleyerek yok artık dedirten taleplerde bulundu. Gurbetçi, "Devlet, her yıl gurbetten izne gelenler için 1000 Euro harçlık, bedava internet, ücretsiz otoyol vermeli." dedi.

  • Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi, devletin her yıl izne gelen gurbetçilere 1000 Euro harçlık vermesini talep etti.
  • Gurbetçi, tatil süresi boyunca bedava internet sağlanmasını istedi.
  • Gurbetçi, tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz yapılmasını talep etti.

Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi, yaptığı harcamalar sonrasında devlete yönelik sıra dışı taleplerde bulundu.

GURBETÇİDEN BİTMEK BİLMEYEN İSTEKLER

Bir ayda 7.000 Euro'nun neredeyse tamamını harcadığını belirten gurbetçi, ülkeye döviz getiren gurbetçilere özel imtiyazlar sağlanması gerektiğini savundu. Bu çarpıcı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Gurbetçinin kamuoyunda tartışma yaratan istekleri ise şunlar oldu: Devletin her yıl izne gelen gurbetçilere 1000 Euro harçlık vermesi, tatil süresi boyunca bedava internet sağlaması ve tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz yapılması.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Abuzer Sever:

Bunun gece kaba etleri açıkta kalmış zannımca...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
