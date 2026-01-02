Ali Yerlikaya: Kırmızı Bültenle ve Ulusal Seviyede Aranan 40 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 40 şüphelinin Gürcistan başta olmak üzere 9 ülkeden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan şahısların Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Yerlikaya, 40 kişiden 27'sinin Gürcistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün Bulgaristan'da yakalandığını, diğer şüphelilerin ise ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşıma göre, Kırmızı bültenle aranan şüpheliler arasında kasten öldürme, suç örgütüne üye olma, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, yağma, resmi belgede sahtecilik, çocuğun cinsel istismarı, bilişim yoluyla dolandırıcılık gibi çok sayıda ağır suçtan aranan kişiler yer aldı.

Ulusal seviyede aranan şüphelilerin ise terör örgütü propagandası, dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, ruhsatsız silah taşıma, zimmet, tasarlayarak öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan arandığı belirtildi.

Ali Yerlikaya, operasyonlarda Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve TEM birimlerinin görev aldığını kaydederek, emeği geçen tüm kurumları tebrik etti