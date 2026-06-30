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Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü imzalandı

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Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı. Görüşmede ayrıca gönüllü geri dönüş, insani yardım ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ele alındı.

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da bir araya gelerek afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşmede, iki ülke arasında afet yönetimi, acil durumlara müdahale kapasitesi ve insani yardım alanlarında işbirliği imkanları ele alındı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüş sürecini desteklediğini belirterek, zorla geri dönüşe karşı olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye'ye dönüş yapmak isteyen kişilerin tapu ve benzeri kayıp resmi belgelerine erişimin kolaylaştırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, Suriye'de faaliyet göstermek isteyen sivil toplum kuruluşlarına gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini belirtti.

Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ise Türkiye'de yaklaşık 7 yıl sığınmacı olarak yaşadığını belirterek, bu süreçte edindiği tecrübelerin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Salih, Türkiye'nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini, acil yardım ve kriz yönetimi konularındaki deneyimin Suriye için kıymetli olduğunu kaydetti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanlarında işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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