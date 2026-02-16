Ankara'da Türkiye-Polonya siyasi istişareleri yapıldı
Türkiye-Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki eş başkanlığında Ankara'da yapıldı. İkili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin konuşulduğu istişarelerde, Türkiye vatandaşlarının Natolin'deki Avrupa Kolejinde eğitim alması için mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye- Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildi.
Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, istişarelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.
İstişareler vesilesiyle iki ülke arasında Türkiye vatandaşlarının Natolin'deki Avrupa Kolejinde eğitim alması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel