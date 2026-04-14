İçişleri Bakanı Çiftçi, Pakistanlı Mevkidaşı Naqvi ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Güncelleme:
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan İçişleri Bakanı ve Narkotik Kontrol Bakanı Sayed Mohsin Raza Naqvi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki iç güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göç, narkotik suçlarla mücadele ve bölgesel güvenlik konularında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sayın Bakanımız, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü bağların her alanda daha da ileri taşınmasına büyük önem verdiklerini ifade etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliği, önümüzdeki dönemde de karşılıklı anlayış ve yakın diyalog temelinde sürdürülecektir."

Kaynak: ANKA
