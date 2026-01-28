Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Hudayarov ile görüştü

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özbekistan Sağlık Bakanı Asilbek Hudayarov ile sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özbekistan Sağlık Bakanı Asilbek Hudayarov ile görüştü.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş ve dost ülke Özbekistan'ın Sağlık Bakanı, mevkidaşım Sayın Asilbek Hudayarov'u Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Sağlık alanındaki mevcut iş birliklerimizi değerlendirdik. Önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Asilbek Hudayarov'a ve heyetine teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
