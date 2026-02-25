Haberler

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Kaymakcı, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bettel ile Biraraya Geldi

Güncelleme:
Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

(ANKARA) – Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Lüksemburg ilişkilerinin derinleştirilmesi ile Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin ivmelendirilmesinin yanı sıra Avrupa ve küresel sınamaların ele alındığını bildirdi.

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile biraraya geldi.

Kaymakcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Yrd. ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel'in sıcak karşılaması ve içten görüş alışverişinden mutluluk duydum. Türkiye-Lüksemburg ilişkilerinin derinleştirilmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ivmelendirilmesinin yanı sıra Avrupa ve küresel sınamaları ele aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
