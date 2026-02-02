Türkiye ile Kazakistan Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı İmzalandı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı'nın ardından iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2027 dönemini kapsayan İşbirliği Planı'nı imzaladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev tarafından, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısının ardından "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı.