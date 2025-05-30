Türkiye ve Brezilya'dan Dış Politika Görüşmesi

Türkiye ve Brezilya'dan Dış Politika Görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Brezilya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Dış Politika Başdanışmanı Celso Amorim ile bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri görüştü.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Brezilya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Dış Politika Başdanışmanı Celso Amorim ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere, bölgesel meselelerin yanı sıra Türkiye-Brezilya ikili ilişkileri ele alındı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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