Türkiye ve Brezilya'dan Dış Politika Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Brezilya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Dış Politika Başdanışmanı Celso Amorim ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere, bölgesel meselelerin yanı sıra Türkiye-Brezilya ikili ilişkileri ele alındı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.