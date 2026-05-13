Haberler

Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri, Türk dünyasının geleceğini ve iki ülke arasındaki dayanışmayı görüştü.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, Türk dünyasının geleceği ve iki ülke arasındaki dayanışma ele alındı.

Anahtar Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev ile Anahtar Parti Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Selma Yel de yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri, Türk dünyasının geleceği ve iki ülke arasındaki siyasi diyalog değerlendirildi.

Büyükelçi Reşad Memmedov ev sahipliği dolayısıyla Ağıralioğlu'na teşekkür etti, Ağıralioğlu da Azerbaycan'ın Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi

Süper Lig devinden rakiplerini kıskandıracak transfer: Xhaka!
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!