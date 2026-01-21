Haberler

Bakan Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev ile Biraraya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki eğitim işbirliklerinin gelişiminden memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve heyetini Bakanlıkta ağırladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan; ortak tarih, dil, kültür ve kader birliği temelinde şekillenmiş, dünyada eşine az rastlanır düzeyde köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Güçlü iş birliklerimiz kapsamında karşılıklı yürüttüğümüz okul binalarının tahsisi ve son derece stratejik öneme sahip olan mesleki eğitimin ortak standartlar temelinde geliştirilmesi çalışmalarının olumlu yönde ilerlemesinden memnuniyet duymaktayız. Azerbaycan'da eğitim faaliyetleri yürüten okullarımızın, Azerbaycan eğitim sistemine doğrudan katkı sunarak iki ülke arasındaki gönül bağını daha da kuvvetlendirmesini, ülkelerimizin geleceği için kıymetli buluyoruz. Bu değerli buluşmanın evlatlarımıza yeni ufuklar açmasını diliyor, nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü