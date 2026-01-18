Türkiye ile Almanya Arasında Kooperatifçilikte İş Birliği İçin Ortak Niyet Beyanı İmzalandı

(BERLİN) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Almanya Federal Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer ile yapılan görüşmelerin ardından kooperatifçilik alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Niyet Beyanı imzalandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Berlin'de düzenlenen temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Sayın Alois Rainer ile heyetler arası görüşmemizin akabinde kooperatifçilik alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik Ortak Niyet Beyanı imzaladık. Bu beyanla; üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılması, tarım kooperatiflerinde gençlerin ve kadınların rollerinin güçlendirilmesi, kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliklerini ileriye taşımayı hedefliyoruz. 18. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne ev sahipliği ve nazik misafirperverlikleri dolayısıyla kıymetli mevkidaşıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.