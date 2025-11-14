Türkiye ve ABD Arasında Terörizmle Mücadelede İşbirliği Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrükçü, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Trump'ın Kıdemli Danışmanı Gorka ile görüştü.

Görüşmede, terörizmle mücadelede ikili ve uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve Türkiye ile ABD arasında bu alandaki ilave işbirliği imkanları ele alındı.